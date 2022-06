Die Polizei in Oldenburg sucht weiter nach einem seit Tagen vermissten achtjährigen Jungen. «Wir arbeiten alle Hinweise ab, werten Videomaterial aus und durchsuchen auch mit Spürhunden verschiedene Orte», teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Der seit vergangenem Freitagnachmittag vermisste Joe sei aber noch nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher.

Die Polizei in Oldenburg sucht weiter nach einem seit Tagen vermissten achtjährigen Jungen. «Wir arbeiten alle Hinweise ab, werten Videomaterial aus und durchsuchen auch mit Spürhunden verschiedene Orte», teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Der seit vergangenem Freitagnachmittag vermisste Joe sei aber noch nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher.

Am Montag waren aufgrund von Hinweisen unter anderem der Ortsteil Wehnen und der Bereich des Woldsees am Stadtrand durchsucht worden. Der Junge, der eine geistige Behinderung hat, war zuletzt im Bereich der ehemaligen Kasernen Donnerschwee in Oldenburg gesehen worden.

Den Angaben nach ist Joe etwa 150 Zentimeter groß und schlank. Er trägt schulterlange dunkle lockige Haare. Über einem blauen T-Shirt mit weißer Aufschrift trägt er eine schwarze Weste mit weißer Aufschrift «Polizei». Er trägt eine dunkle Hose und ist vermutlich barfuß unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Joe oder seinem Aufenthaltsort machen können, sich unter der Telefonnummer 0441 790 4115 oder beim polizeilichen Notruf 110 zu melden.