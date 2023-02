Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in Hannover die zentrale Sammelstelle für Spenden für die Erdbebenopfer besucht. Sie wurde von den Türkischen Gemeinden Niedersachsen eingerichtet. Die katastrophalen Erdbeben in der Türkei und in Syrien mit vielen Tausend Todesopfern hätten große Betroffenheit im Land ausgelöst, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Es gebe eine Welle der Hilfsbereitschaft. Am Abend ließ sich der Regierungschef bei einem Rundgang mit den Koordinatoren die zentrale Sammelstelle zeigen.