Beim Brand eines als Lagerfläche genutzten Holzschuppens in Bramsche im Landkreis Osnabrück ist Schätzungen zufolge ein Schaden von etwa 140.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Schuppen brannte in der Nacht völlig aus. Zwischenzeitlich griffen die Flammen auf den Giebel eines Pfarrheims der katholisches Kirchengemeinde und die Garage eines an das Grundstück angrenzenden Wohnhauses über. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.