Ein 72-Jähriger ist nördlich von Osnabrück mit seinem Fahrrad in einen Wassergraben gefallen und gestorben. Ein Passant entdeckte den Mann, bei dem ein Notarzt später nur noch den Tod feststellen konnte, am Samstag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum der Mann in den Graben in Wallenhorst stürzte war den Angaben vom Sonntag nach zunächst unklar. Auch sei nicht klar, ob der Mann ertrank oder durch den Aufprall auf einen Stein starb. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es laut den Beamten aber nicht.