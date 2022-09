Beim Brand in einer Lagerhalle eines Recyclinghofes in Osnabrück ist ein hoher Sachschaden entstanden. Dieser gehe wohl in die Millionenhöhe, erklärte die Polizei am Dienstagmorgen. Den Angaben zufolge stand die Lagerhalle am Montagabend in Vollbrand. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. Die Ursache für den Großbrand war zunächst unbekannt.