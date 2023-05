Ein fünf Jahre alter Junge ist von einem Auto in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Das Kind sei am Montag ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn gelaufen und dann von dem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-jährige Fahrerin blieb unverletzt.