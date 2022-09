In Osnabrück ist ein Lastwagen in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 1 auf eine Baustellenabsperrung aufgefahren. Der Fahrer war Richtung Bremen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Osnabrück Hafen und Osnabrück Nord auf eine Baustellen-Warntafel auffuhr. Dies teilte ein Sprecher der Polizei Osnabrück am Mittwochmorgen mit.