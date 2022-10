Nach einem tödlichen Angriff auf einen 22-Jährigen vor einem Kiosk in Osnabrück sitzt ein Tatverdächtiger in Haft. Gegen den 18-Jährigen werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, er sei am Donnerstagmorgen festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend gemeinsam mit. Das Amtsgericht Osnabrück habe Untersuchungshaft angeordnet.