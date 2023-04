Die Autobahn 1 ist nach einem Unfall bei Osnabrück in Fahrtrichtung Münster voll gesperrt. Ein Lastwagen geriet am Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und -Hafen ins Schlingern und kippte um, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des Sattelzugs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.