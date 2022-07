Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat beim Blitzturnier in Osnabrück als Dritter enttäuscht. Das Team um den neuen Trainer Niko Kovac verlor am Samstag beim Drittligisten VfL Osnabrück mit 1:3 und kam auch gegen den Zweitligisten Hannover 96 nicht über ein 1:1 hinaus. «Ich habe mehr erwartet», sagte der frühere Bayern-Coach. «Das ist nicht unser Anspruch.» Die Partien im Stadion an der Bremer Brücke wurden jeweils über 45 Minuten gespielt. Sieger wurde der VfL Osnabrück.