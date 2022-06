Ein Pferdetransporter ist bei einem Brand in Hagen am Teutoburger Wald zerstört worden. Bei dem Feuer am Freitag gab es weder verletzte Personen noch betroffene Tiere, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Als Ursache für das Feuer in der der Gemeinde im Landkreis Osnabrück gilt ein technischer Defekt. Den Schaden bezifferte die Polizei mit mindendestens 100 000 Euro.