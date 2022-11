Die Feuerwehr hat in Osterholz-Scharmbeck in der Nacht zum Mittwoch einen Wohnungsbrand bekämpft. Ein Zimmer im Erdgeschoss habe bereits in Flammen gestanden, als die Einsatzkräfte eintrafen, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner des Hauses im Landkreis Osterholz hätten das Gebäude zuvor unverletzt verlassen können. Eine Person musste allerdings im Verlauf des Einsatzes betreut und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Brand breitete sich im Erdgeschoss aus, die rund 50 Einsatzkräfte verhinderten aber eine Ausweitung auf das gesamte Wohnhaus. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Ursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.