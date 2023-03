Eine Scheune in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) hat am frühen Donnerstag in voller Ausdehnung gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden weder Menschen noch Tiere durch das Feuer verletzt. Den Angaben zufolge entstanden die Flammen gegen 4.00 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache. Stundenlang waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie hoch der Sachschaden ist, blieb vorerst unklar. Die Polizei vermutete, dass die Scheune noch am Morgen komplett abbrennen werde.