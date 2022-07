Angesichts erwarteter Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke suchen viele Menschen Abkühlung an Ostfrieslands Badeseen. Im Moormerland im Landkreis Leer etwa füllten sich ab Dienstagvormittag die Liegeflächen am Badesee Neermoor mit vielen Familien und Urlaubern. "Wir dachten, bei dem schönen Wetter wollen wir heute mal schön am Strand ein bisschen die Sonne genießen und ins Wasser gehen", sagte Alma Haneborger. Die Emderin kam mit ihren drei Töchtern an den See.