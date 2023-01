Bei einem Brand in einem Carport in Leer (Ostfriesland) ist am frühen Sonntagmorgen ein Sachschaden von circa 50.000 Euro entstanden. Ein angrenzendes, unbewohntes Nebengebäude wurde laut Polizeiangaben von Sonntag ebenfalls beschädigt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer vollständig löschen. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.