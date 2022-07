Die Corona-Zahlen in Niedersachsen sind erneut gestiegen - wenn auch nur leicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 916,3 - nach 913,8 am Vortag, wie das Gesundheitsministerium auf Basis von Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden. Zahlen zum Wochenvergleich lagen nicht vor.