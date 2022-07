Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich im Vergleich zur Vorwoche etwas abgeschwächt, was sich allerdings noch nicht in den Kliniken widerspiegelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land lag am Dienstag bei 798,3, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Vor einer Woche hatte die landesweite Inzidenz noch 913,8 betragen. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden.