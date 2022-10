Die Intensivbettenbelegung mit Covid-Patienten in Niedersachsen ist so hoch wie zuletzt Ende Juli. Am Mittwoch waren 4,9 Prozent aller Intensivbetten im Bundesland mit Covid-Patienten belegt, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Vor zwei Wochen waren es noch 2,3 Prozent. Im Frühjahr wurden zeitweise Werte von mehr als 7 Prozent erreicht, Ende des vergangenen Jahres sogar mehr als als 10 Prozent.

Derzeit sind demnach 1555 Covid-Erkrankte in Niedersachsen in einem Krankenhaus - mit mehr als 1400 liegt ein Großteil auf Normalstationen, 114 Menschen auf einer Intensivstation.

Zur Bewertung der Corona-Lage in Niedersachsen gilt die Hospitalisierungsinzidenz als maßgeblicher Wert. Er gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Laut Ministerium lag die Inzidenz am Mittwoch bei 14,5 - somit etwas niedriger als noch am Vortag.

Insgesamt zeichnete sich bei der Hospitalisierungsinzidenz in den vergangenen Wochen aber eine deutliche Steigerung ab. Vor zwei Wochen lag sie noch bei 8, vor vier Wochen bei 5,6. Ähnlich hohe Werte wie derzeit gab es den Angaben zufolge im Juli.

Wenn die Hospitalisierungsinzidenz bei mehr als 15 liegt und gleichzeitig die Auslastung der Intensivbetten bei mehr als 10, sind verschärfte Maßnahmen vorgesehen. Dazu zählt etwa eine Maskenpflicht in Innenräumen.

Übersicht beim Gesundheitsministerium über die Corona-Lage in Niedersachsen