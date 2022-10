Der Chefarzt der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat sich gegen eine erneute Maskenpflicht für Schüler ausgesprochen. "Jeder Lehrergewerkschaft, die eine erneute Maskenpflicht für Schulkinder fordert, widerspreche ich radikal", sagte Tobias Welte im Gespräch mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" am Sonntag. Die negativen Effekte des Maskentragens und auch der Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie seien für Schulkinder gigantisch gewesen - "insbesondere für die sozial benachteiligten".

Er plädierte für Ausgewogenheit bei Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Für den Schutz der Risikopatienten seien diese in erster Linie selbst zuständig, sagte er zudem. "Sie sind gut beraten, auch in Innenräumen eine Maske zu tragen." Zudem empfahl ihnen der Mediziner, sich mit einem an die Virusvariante Omikron angepassten Vakzin impfen zu lassen.

Welte ist Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus befasst.