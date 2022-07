Die Corona-Zahlen in Niedersachsen bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land lag am Dienstag bei 913,8, wie das Gesundheitsministerium auf Basis von Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden. Am Dienstag vor einer Woche lag der Wert etwas höher bei 919,6.