Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter an, so auch in Niedersachsens Schulen. In der vergangenen Woche wurden 12 270 Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet, wie ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Hannover mitteilte. Die Situation sei jedoch noch gut zu handhaben.