Quarantäneregeln, Tests und Impfungen - noch immer stellt die Corona-Pandemie die Menschen vor viele Fragen. Die Corona-Hotline des Landes Niedersachsen soll helfen, für Klarheit zu sorgen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres sind bei der Corona-Hotline des Landes Niedersachsen 134.665 Anrufe eingegangen. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover auf Anfrage mitgeteilt. Das Anrufaufkommen schwanke dabei je nach aktueller Corona-Lage. Im Juni gingen demnach 3141 Anrufe ein, im Januar waren es noch 67.508 gewesen. Pro Woche wurden in der ersten Jahreshälfte durchschnittlich 2600 Anrufe bearbeitet.

Etwa ein Drittel aller Fragen drehte sich um die aktuellen Quarantäneregelungen. Knapp ein Viertel der Anruferinnen und Anrufer hatte Fragen zu Testungen. Weitere Themen seien die Schutzmaßnahmen, Impfungen sowie Verdienstausfälle durch Krankheit, so das Ministerium. Neben der Corona-Hotline gibt es noch eine zusätzliche niedersächsische Impf-Hotline, die sich unter anderem um Fragen zu Impfterminen und digitalen Impfnachweisen kümmert. Die Anrufe dort sind in der Statistik nicht enthalten.

Etwa 100 Vollzeitkräfte arbeiten derzeit beim Telefonservice, der auch die Impf-Hotline betreut. Anfang des Jahres waren es noch 350 gewesen. Je nach Anfrageaufkommen werde der Umfang an Mitarbeitenden angepasst, hieß es vom Gesundheitsministerium. Die Corona-Hotline ist unter +49 511 120 6000 immer Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr erreichbar.