Angesichts des weiterhin hohen Infektionsgeschehens hält die Landesregierung in Niedersachsen an den bisherigen Schutzmaßnahmen fest. An diesem Mittwoch ist deshalb eine Verlängerung der Corona-Verordnung bis Ende August in Kraft getreten. «Angesichts steigender Infektionszahlen brauchen wir auch im Sommer Schutzmaßnahmen - wie beispielsweise die Maskenpflicht im ÖPNV», sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).