Pandemie Zahl der Corona-Demos geht in Niedersachsen weiter zurück

Demonstrationen gegen die Corona-Politik gehörten in vielen Städten Niedersachsens zum Alltag in der Pandemie. Mittlerweile ergibt sich ein etwas anderes Bild.

Niedersachsens Polizei hat im Mai weniger Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen registriert als noch in den vorherigen Monaten des Jahres. Im Mai waren es 191 Kundgebungen, im April noch 242, wie das Innenministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Zahl der Teilnehmer blieb im Mai mit rund 13.100 Menschen nahezu unverändert im Vergleich zum Vormonat. Im Februar waren es noch mehr als 52.000 Teilnehmer, im Januar sogar noch fast 90.000.

In vergangenen Monaten standen Demonstrationen, die eine kritische Haltung zu den Corona-Maßnahmen hatten, besonders an Samstagen und Montagen im Fokus. Versammlungen wurden immer wieder nicht angemeldet, was die Arbeit der Polizei erschwerte.

Die Zahl der eingesetzten Polizeikräfte bei Corona-Protesten sank ebenfalls - im Mai waren es demnach etwas mehr als 1500 Beamte. Im April waren es laut Ministerium noch rund 2700 Einsatzkräfte, im März mehr als 8800 und im Januar sogar mehr als 26 000.

Im Januar wurden den Angaben zufolge 28 Polizisten bei Demonstrationen gegen Corona-Schutzmaßnahmen verletzt. Von Februar bis Mai wurden demnach keine Informationen über Polizisten bekannt, die im Einsatz bei solchen Demonstrationen verletzt wurden.