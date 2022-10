Die rechte österreichische Partei FPÖ will ihre angekündigte Klage gegen den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nun doch nicht einreichen. Das teilte der Chef der FPÖ in Tirol, Markus Abwerzger, am Montag mit. Werder Bremen hatte im Sommer im Tiroler Zillertal trainiert. Anfang Juli twitterte der Bundesliga-Verein ein von Bild einer FPÖ-Veranstaltung in Zell am Ziller und schrieb dazu: "Klare Kante gegen Nazis".