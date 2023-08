Niedersachsens AfD sieht derzeit keine Basis für eine Zusammenarbeit mit der CDU. "Prinzipiell sind wir für eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen offen, denen das Wohl dieses Landes am Herzen liegt", sagte AfD-Landeschef Frank Rinck der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei Skepsis angebracht, ob die CDU dieses Kriterium aktuell erfülle. "Hinter ihrer sogenannten Brandmauer scheint sie fest im Banne links-grüner Wahnideen zu stehen", sagte Rinck. "Findet sie zu ihren konservativen Werten zurück, ist dies eine andere Situation." Die AfD kommt am Samstag und Sonntag in Celle zu einem Landesparteitag zusammen.