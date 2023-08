Die AfD in Niedersachsen hat wieder eine Generalsekretärin. Bei einem Landesparteitag in Celle wurde am Sonntag die bisherige Leiterin der AfD-Geschäftsstelle Sonja Nilz mit großer Mehrheit bei wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen gewählt. Die 36 Jahre alte gelernte Industriekauffrau hatte keinen Gegenkandidaten. Nilz erklärte, sie wolle dazu beitragen, dem AfD-Landesverband auch bundesweit mehr Gewicht zu verleihen. Das Amt der Generalsekretärin war bei der AfD zuletzt vakant. Nilz war vom Landesvorsitzenden Frank Rinck vorgeschlagen worden.