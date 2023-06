Mustafa Güngör, Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft. Foto

Die SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft hat Mustafa Güngör (45) wieder zum Vorsitzenden gewählt. Unter den 27 Mitgliedern der größten Fraktion kam Güngör auf 26 Stimmen, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Ute Reimers-Bruns aus Bremen-Nord und Martin Günthner aus Bremerhaven gewählt. Für das Amt der Bürgerschaftspräsidentin nominierten die Sozialdemokraten Antje Grotheer, die das Amt 2019 schon einmal kurz innehatte.

Bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai war die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte an der Spitze stärkste Kraft geworden. Derzeit laufen Verhandlungen von SPD, Grünen und Linkspartei, die das bisherige Regierungsbündnis fortsetzen wollen. Wie die SPD treten auch die anderen Fraktionen in diesen Tagen erstmals zusammen. Die konstituierende Sitzung der Bürgerschaft soll Ende Juni stattfinden.