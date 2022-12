Konstantin Kuhle hat seine Kandidatur für den FDP-Landesvorsitz in Niedersachsen bekannt gegeben. Wie der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion aus Göttingen am Samstag mitteilte, werde er sich beim Parteitag im Frühjahr zur Wahl stellen. Das teilte der 33-Jährige am Samstag bei einer Sitzung des Landesvorstands mit.