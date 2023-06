Dörte Liebetruth ist neue Generalsekretärin der SPD in Niedersachsen. Bei einem Parteitag am Samstag in Aurich erhielt sie 81,4 Prozent der Stimmen. Die 43-Jährige wird Nachfolgerin von Hanna Naber, die im vergangenen Jahr Landtagspräsidentin wurde. Liebetruth war zuvor stellvertretende Landesvorsitzende. Sie sitzt seit 2017 im Landtag in Hannover und ist Sprecherin der Landtagsfraktion unter anderem für Mobilität und Verkehr.