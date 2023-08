In Hannover ist am Sonntag der Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima gedacht worden. Die niedersächsische Landeshauptstadt ist seit vielen Jahren Partnerstadt von Hiroshima, der Angriff jährt sich in diesem Jahr zum 78. Mal. Unter anderem wurde die Friedensglocke in der Ruine der Aegidienkirche in Hannover angeschlagen, wie die Stadt mitteilte. Außerdem wurden Kränze niedergelegt und eine traditionelle Teezeremonie veranstaltet. Aber auch an zahlreichen andern Orten wurde erinnerten Vereine und engagierte Bürger an die Opfer.