Bei einem Auffahrunfall auf der A2 zwischen Hämelerwald und Peine ist der Fahrer eines Transporters tödlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte, war der Mann in der Nacht aus bislang noch unbekannter Ursache in Fahrtrichtung Braunschweig auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Transporter wurde den Angaben zufolge durch den Aufprall stark verformt, der Fahrer eingeklemmt. Das Fahrzeug sei auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls und die enorme Verformung des Transporters habe der Fahrer so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch am Unfallort starb.