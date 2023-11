Mehrere Wildschweine haben in Peine plötzlich eine Straße überquert und so am Freitagabend einen Unfall mit drei Autos verursacht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden bei dem Zusammenstoß zwei Wildschweine tödlich verletzt. Zwei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sperrte vorübergehend die Straße. Sie schätzt den Gesamtschaden auf 4500 Euro.