Niedersachsens scheidender FDP-Chef Stefan Birkner hat nach seiner Rücktrittsankündigung für einen personellen Neuanfang in der Partei geworben. "Das müssen auch neue Köpfe gestalten. Wenn es diejenigen machen, die das seit elf Jahren machen, ist die Gefahr groß, dass es vielleicht nicht so neu ist und nicht so innovativ ist", sagte Birkner, der seit 2011 Landesvorsitzender ist, am Dienstag in Hannover.