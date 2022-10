Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat nach einem starken ersten Halbjahr auch im dritten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Allerdings verlangsamte sich zuletzt das Wachstumstempo. Der Dax-Konzern aus Göttingen peilt daher für das Jahr nur noch die untere Hälfte der Bandbreite von 15 bis 19 Prozent Erlösplus an. Abstriche an der Profitabilität will das Management zwar nicht machen, "allerdings bleiben die globalen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten hoch", warnte Firmenchef Joachim Kreuzburg am Mittwoch.