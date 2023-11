Die Holocaust-Zeitzeugin Tova Pagi hat anlässlich des 85. Jahrestags der antijüdischen Pogrome vom 9. November 1938 an die Menschlichkeit erinnert. "Rückblickend kann ich sagen, dass ich dank Einfallsreichtum und viel Glück überlebt habe. Aber vor allem dank Menschen, die noch human waren", sagte die 90-Jährige bei einer Gedenkveranstaltung der Bremischen Bürgerschaft am Donnerstag. Pagi wurde 1933 in einer polnischen Kleinstadt geboren und überlebte als Kind die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück.