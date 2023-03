Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat die Debatte über eine Verschärfung der Migrationspolitik kritisiert. "Weder die Überlastungsrhetorik noch die politischen Forderungen nach verschärften Maßnahmen werden der realen Situation gerecht", schrieb Onay in einem Beitrag für das Nachrichtenportal "The Pioneer" (Donnerstag). Die Rhetorik sei teilweise maßlos und unsachlich, in der öffentlichen Debatte würden viele Fakten falsch dargestellt, etwa, wenn es um den Ruf nach mehr Abschiebungen gehe.