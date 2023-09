Ein Mann soll in einer Quakenbrücker Wohnung zwei Frauen attackiert haben. Eine von ihnen schwebt am nächsten Tag weiter in Lebensgefahr. Der Verdächtige wurde am Sonntag einer Haftrichterin vorgeführt.

Zwei Frauen soll ein 56-Jähriger in einer Wohnung in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) angegriffen und stark verletzt haben. Eines der Opfer schwebt nach der Attacke vom Samstag noch immer in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Neuen Ermittlungen zufolge handelt es sich bei den Beteiligten um Arbeitskollegen. Demnach lebte der 56-Jährige mit seinen 48 und 45 Jahre alten Kolleginnen in einer Wohngemeinschaft. Die Hintergründe der Tat sind jedoch weiter unklar.

Der Angriff ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstag in den frühen Morgenstunden. Nachbarn hatten die Taten durch ein Fenster beobachtet und den Notruf gewählt. Als die Polizei vor Ort eintraf, griff der 56-Jährige die Beamten an und flüchtete. Die Einsatzkräfte kümmerten sich zunächst um die beiden schwer verletzten Frauen, beide kamen in Krankenhäuser. Die in Lebensgefahr schwebende 48-Jährige wurde aufgrund einer Stichverletzung sofort operiert. Die 45-Jährige erlitt durch Schläge und Tritte schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Bei einer großangelegten Suche wurde der 56-Jährige wenige Stunden später von einer Streife im Stadtgebiet festgenommen. Den Ermittlungen zufolge war er stark betrunken. Ihm wurden Blutproben entnommen und sein Mobiltelefon wurde beschlagnahmt. Zudem sicherten die Ermittler am Tatort Spuren, darunter ein Messer, bei dem es sich um die mutmaßliche Tatwaffe handelt.

Der Mann wurde am Sonntag einer Haftrichterin vorgeführt. Ihm wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

