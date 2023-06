Der aus dem Maßregelvollzug in Moringen entflohene Straftäter ist noch immer auf freiem Fuß. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Seit Samstag wird nach dem Mann im Landkreis Northeim gefahndet. Autofahrer sollten dort keine Anhalter mitnehmen, um die Suche im Umkreis nicht zu erschweren, so die Polizei. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten keine weiteren Angaben zu dem Mann gemacht werden, hieß es weiter. Im Maßregelvollzug werden nach richterlicher Anordnung Straftäter mit Suchterkrankungen oder psychischen Krankheiten untergebracht.