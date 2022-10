Unbekannte Täter haben in Vechelde im Landkreis Peine einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hätten in der Nacht eine Detonation gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Den Berichten zufolge flohen die Täter möglicherweise in einem hellen oder silbernen Auto. Eine Fahndung mit Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Ob die Täter Geld erbeuteten, blieb zunächst unklar. Die Bankfiliale ist nach Angaben des Polizeisprechers begehbar, ein Statiker müsse aber das Gebäude prüfen. Der Schaden sei auch noch nicht bezifferbar.