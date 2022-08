Bei einem Sturz vom Balkon ist ein 59 Jahre alter Mann in Göttingen gestorben. Er fiel am Sonntagabend von einem Balkon aus dem vierten Obergeschoss auf den Boden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben ohne Erfolg - der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Nach derzeitigen Ermittlungen habe sich der Mann außerhalb der Balkonbrüstung bewegt, als er offenbar den Halt verlor und stürzte.