Bei einer Schlägerei beim Stadtfest in Oldenburg sind mindestens zehn Beteiligte mit Tischen und Stühlen aufeinander losgegangen. Bei der Auseinandersetzung am Freitagabend vor und in einem Imbiss wurden sechs Personen verletzt und mussten ärztlich behandelt werden, zwei kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Um weitere Straftaten zu verhindern, kamen zwei Menschen in Polizeigewahrsam. Zudem erteilte die Polizei vier Platzverweise.