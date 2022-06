In Bremen können sich nach der Steuersenkung am Mittwoch vor allem Dieselfahrer freuen - die profitieren nämlich deutschlandweit überdurchschnittlich von den Maßnahmen. Nach einer Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, bezahlten Kunden in Bremen im Tagesdurchschnitt 12,0 Cent weniger pro Liter als noch vor der Steuersenkung. In Bayern waren es im Vergleich nur 8,0 Cent, in Niedersachsen immerhin 10,0 Cent.

Auch beim Kraftstoff E10 schneidet Bremen bundesweit gut ab und liegt mit einem Rückgang von durchschnittlich rund 28,5 Cent pro Liter deutschlandweit hinter Sachsen mit 28,8 Cent auf dem zweiten Rang. In Niedersachsen sparten E10-Fahrer im Schnitt nur 25,8 Cent pro Liter.

Um die Verbraucher zu entlasten, wurde am Mittwoch die Steuer auf Kraftstoffe gesenkt. Der Steuervorteil bei E10 beträgt seitdem 35,2 Cent pro Liter, bei Diesel sind es 16,7 Cent. Er wird allerdings nicht an der Zapfsäule sondern bereits ab Tanklager beziehungsweise Raffinerie gültig, Tankstellen haben also unter Umständen noch Lagerbestände, für die eine höhere Steuer fällig wurde.

Woher die Unterschiede zwischen den Ländern kommen, sei nicht klar, sagte IW-Experte Thomas Puls. «Es sieht aber danach aus, dass es eine Rolle spielt, aus welcher Raffinerie die Tankstellen beliefert werden.» Zudem gebe es auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Tankstellen. Insgesamt komme die Senkung im Norden stärker an als im Süden.