Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen 34-Jährigen an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover hat der Angeklagte zugegeben, fünf Schüsse abgefeuert zu haben. Beim Aussteigen aus der Straßenbahn sei er geschubst worden, man habe an seinen Haaren gezogen, ihm die Beine weggezogen und auf ihn eingeschlagen, beschrieb eine Polizeihauptkommissarin am Freitag am Landgericht Hannover die Aussagen des 22-Jährigen aus seiner Vernehmung. Der Angeklagte mit deutscher und syrischer Staatsbürgerschaft habe dies als Überfall gewertet. Zu Prozessbeginn hatte sein Verteidiger überraschend erklärt, sein Mandant werde nur vor der Mordkommission aussagen.

Die Vernehmungsbeamtin sagte, der 22-Jährige habe ausgesagt, sich schließlich aus dem Gerangel befreit, seine "Knarre" gezogen und zunächst zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben zu haben. Dann habe das spätere Opfer ein Messer gezogen, er selbst habe auf eine Glaswand geschossen, dann habe er zwei Schüsse auf den 34-Jährigen und seinen Bruder abgefeuert. Angaben dazu, warum er erst jetzt und nicht am ersten Verhandlungstag ausgesagt habe, machte er nicht, wie die Polizeibeamtin sagte. Auch nicht dazu, warum er eine Schusswaffe dabei hatte.

Der 22-Jährige steht unter Verdacht, am 28. Februar im Stadtteil Döhren auf den 34-Jährigen geschossen zu haben. Ein Schuss traf das Opfer in den Bauch, der Mann starb kurz nach der Tat. Der Angeklagte wurde etwa eine Woche später in der Wohnung seiner Mutter in Hameln festgenommen.