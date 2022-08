Scorpions-Sänger Klaus Meine hat Michail Gorbatschow als "Lichtgestalt nach all den Hardlinern im Kreml" bezeichnet. In einer Reaktion auf den Tod des früheren sowjetischen Staatschefs sagte er am Mittwoch am Rande einer US-Tournee: "Nur wenige Tage vor seinem Rücktritt im Dezember 1991 trafen wir ihn und seine liebe Frau Raissa im Kreml. Das Reich des Bösen war Geschichte, vor uns stand ein charismatischer Mann, ein mutiger Reformer, der uns Deutschen die Wiedervereinigung geschenkt hatte."

Scorpions-Sänger Klaus Meine hat Michail Gorbatschow als "Lichtgestalt nach all den Hardlinern im Kreml" bezeichnet. In einer Reaktion auf den Tod des früheren sowjetischen Staatschefs sagte er am Mittwoch am Rande einer US-Tournee: "Nur wenige Tage vor seinem Rücktritt im Dezember 1991 trafen wir ihn und seine liebe Frau Raissa im Kreml. Das Reich des Bösen war Geschichte, vor uns stand ein charismatischer Mann, ein mutiger Reformer, der uns Deutschen die Wiedervereinigung geschenkt hatte."

Meine betonte: "Wann immer wir ihn in all den Jahren in Moskau, London oder Berlin trafen, es war immer ein herzliches, freundschaftliches Wiedersehen." Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls habe Gorbatschow wegen seiner schlechten Gesundheit nicht mehr nach Berlin kommen können: "Wir hatten ein Konzert in Moskau und so traf ich Gorbi an dem Tag in der Gorbatschow-Stiftung und konnte ihm sagen, dass wir Deutsche nie vergessen werden, was er für uns alle getan hat".

Meine verabschiedete sich von dem früheren sowjetischen Staatschef mit den Worten: "Eine letzte Umarmung... Tschüss Gorbi... Spasibo für alles... Dein Klaus Meine und die Scorpions."