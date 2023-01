Nach dem angekündigten Wechsel von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ins Bundesverteidigungsministerium hat sich SPD-Fraktionschef Grant Hendrik Tonne zurückhaltend geäußert, ob er die Nachfolge antreten möchte. "Ich bin absolut sicher, der Ministerpräsident wird für die Nachfolge einen guten Vorschlag machen. An Spekulationen beteilige ich mich nicht. Ich fühle mich als Fraktionsvorsitzender wohl und möchte gerne an der Spitze der Fraktion bleiben", sagte Tonne am Mittwoch auf Anfrage. Zuvor wurde Tonne in mehreren Medien als möglicher Kandidat gehandelt.