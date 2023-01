Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat am 90. Jahrestag der Machtergreifung der Nationalsozialisten dazu aufgerufen, die Demokratie aktiv zu verteidigen. Man dürfe sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, warnte der SPD-Politiker am Sonntag in Hannover. Immer wieder zeigten auch hierzulande Menschen offen ihre Ablehnung gegenüber demokratischen Institutionen und Repräsentanten.