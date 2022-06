Beim Umsteuern auf eine klimafreundliche Stahlindustrie sieht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Deutschland unter Zeit- und Konkurrenzdruck. «Wir haben keine Zeit zu verschenken», sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag bei einem Besuch im Stahlwerk von ArcelorMittal in Bremen. Die Emissionen von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) müssten schnell gesenkt werden. Außerdem arbeiteten auch andere Wirtschaftsmächte wie die USA, Indien oder China an Konzepten für sogenannten grünen Stahl, der klimaneutral produziert werde.