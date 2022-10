Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rechnet mit ersten Vorgesprächen mit den Grünen zu einer möglichen Regierungsbildung an diesem Donnerstag. Dann solle besprochen werden, ob es vertiefte Verhandlungen gebe, sagte der SPD-Politiker am Montag in Hannover. Danach könnte es dann Beratungen in Fachgruppen geben.