Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe des Messegeländes in Hannover sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Zuvor war eines der Fahrzeuge aus zunächst unbekannter Ursache am Abend auf der Hermesallee in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengekracht, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.